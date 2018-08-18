В Сенате не нашли доказательств сговора Трампа с Россией

Глава комитета сената США по разведке Ричард Берр дал интервью Associated Press. В частности, политик заявил, что более чем за полтора года он не нашел доказательств "тайной договорённости или сговора" между президентом США Дональдом Трампом с Россией.

Как сообщает RT, комитет сосредоточится на "российском вмешательстве" в кампанию по выборам лидера США в 2016 году.

В рамках дела о "российском следе" спецпрокурор Роберт Мюллер потребовал наказания для Джорджа Пападопулоса, работавшего советником в предвыборном штабе Трампа. Пападопулосу грозит полгода в тюрьме и штраф в 9,5 тысяч долларов. Мюллер уверен, экс-советник лгал ФБР, что помешало агентам находить свидетелей и допрашивать их эффективно.