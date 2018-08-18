Общественный совет при ГУВД Москвы прокомментировал скандал с Вайкуле

В Общественном совете при ГУВД Москвы прокомментировали ситуацию с проверкой зарубежных артистов, в том числе Лаймы Вайкуле.

Накануне СМИ сообщили о проверке гастрольной деятельности певицы. В частности, РБК, ссылаясь на руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета при столичном главке Александра Хаминского, писал о том, что проверка законности гастрольной деятельности Вайкуле в России начнется 16 августа. Однако позднее выяснилось, что Хаминский высказал мнение как частное лицо, опираясь на свой опыт в области юриспруденции.

Директор певицы Алексей Яковлев уже заявил, что никакие проверки их не волнуют. "У Лаймы есть вид на жительство в России и разрешение на работу уже 10 лет. Мы работаем легально, платим налоги, пусть проверяют, если это кому-то нужно", — приводило слова Яковлева РИА Новости.

Ранее Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Вопрос о возможных гастролях в Крыму прозвучал на пресс-конференции перед концертом певицы в Одессе.

"В отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", — сказала Вайкуле, добавив, что европейским артистам запрещено выступать в республике. Также певица рассказала о своем отношении к СССР и жаловалась на жизнь артиста при советской власти и массу запретов.

Пользователи соцсетей высмеяли заявления певицы. Причем нередко использовались строчки из ее песен, которые сделали артистку знаменитой во времена СССР.

Директор артистки осудил реакцию соцсетей, пояснив, что "каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности".