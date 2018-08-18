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Ситуация на Украине 45 минут назад
В Раде призвали не воевать с Россией "шахидскими методами"
Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Дмитрий Линько в эфире телеканала NewsOne раскритиковал планы министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Депутат назвал такое решение "шахидскими методами", пишет РИА Новости. "Шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем", — заявил Линько.
По мнению депутата, полный отказ от транспортного сообщения приведет Украину к катастрофе, в то время как Россия "не ощутит никакого дискомфорта". Линько уверен, что можно обойтись менее радикальными методами, к примеру, агитировать украинцев не ездить в Россию.
С октября 2015 года между Россией и Украиной не летают пассажирские самолеты. В Совете Федерации России заявили, что русофобия довела Киев до полной нищеты.
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