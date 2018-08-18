В Раде призвали не воевать с Россией "шахидскими методами"

Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Дмитрий Линько в эфире телеканала NewsOne раскритиковал планы министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Депутат назвал такое решение "шахидскими методами", пишет РИА Новости. "Шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем", — заявил Линько.

По мнению депутата, полный отказ от транспортного сообщения приведет Украину к катастрофе, в то время как Россия "не ощутит никакого дискомфорта". Линько уверен, что можно обойтись менее радикальными методами, к примеру, агитировать украинцев не ездить в Россию.

С октября 2015 года между Россией и Украиной не летают пассажирские самолеты. В Совете Федерации России заявили, что русофобия довела Киев до полной нищеты.