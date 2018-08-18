Столб, сбитый кроссовером, едва не упал на микроавтобус с людьми в Мурманске. Видео

Очевидец аварии, произошедшей вечером в минувший четверг, 16 августа, на улице Подгорной в Мурманске, разместил в сети запись момента столкновения, попавшего в объектив регистратора его автомобиля.

Водитель кроссовера Mitsubishi не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел за пределы проезжей части, где врезался в бетонный столб, после чего машина загорелась.

Световая опора не выдержала удара и рухнула поперек дороги прямо перед "Газелью" в которой находились рабочие.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Мурманской области, в результате ДТП травмы получили два пассажира Mitsubishi – девушка 1996 года рождения и молодой человек 1992 года рождения. Пострадавшим потребовалась госпитализация.