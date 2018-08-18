Свадьбу Кнайсль и Майлингера будут охранять 300 полицейских

Около 300 сотрудников австрийской полиции обеспечат безопасность на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным издания, к охране свадьбы дополнительно привлечены порядка 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Охраняется не только место проведения торжества — гостевой дом Traditions-Gasthaus Tscheppe Ja-Wort в коммуне Гамлиц на юго-востоке Австрии, но и территория вокруг ресторана. Дороги поблизости от торжества будут полностью перекрыты на несколько часов.

На свадьбе присутствуют порядка 100 гостей. В их числе федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. "Но самым ярким визитером является президент России Владимир Путин, который приезжает с Донским казачьим хором поздравить Кнайсль", — пишет издание и публикует первые фотографии с торжества. Ранее было опубликовано и свадебное меню праздника.

Самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту уже приземлился в австрийском аэропорту Грац-Талерхоф, где также усилены меры безопасности.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, приглашение на свадьбу было получено во время последнего визита Владимира Путина в Вену. Приезд Владимира Путина организован как рабочий визит. Ожидается, что Кнайсль проведет с российским лидером деловую беседу.

Глава МИД Австрии выходит замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера, ранее занимавшегося производством биогаза.