В Донбассе испытали новый снаряд для "Чебурашки"

Осколочно-фугасно-зажигательный снаряд для реактивной системы залпового огня "Чебурашка" с дальностью 9600 метров был разработан и испытан в ДНР. РСЗО "Чебурашка" отличается от советского "Града", это принципиально новая разработка в связи со спецификой конфликта в Донбассе.

Снаряд предназначен для уничтожения пехоты и легкобронированной техники.

РСЗО "Чебурашка" создана на колесном шасси КрАЗ. Имеет 64 направляющие для 217-миллиметровых ракет.

Эксклюзивные кадры с испытаний, где проводилась оценка фугасного и осколочно-зажигательного эффектов РСЗО "Чебурашка", были опубликованы телеканалом "Звезда".