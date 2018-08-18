Лукашенко сменил премьера и четырех министров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу произвел кадровые перестановки в правительстве. Как заявил Лукашенко, в руководстве страной "не может быть никаких разногласий и разночтений в развитии". Ранее президент подверг жесткой критике правительство за невыполнение его указания по подъему хозяйства в Оршанском районе. "Дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное — в глубине", — отметил Лукашенко.

Премьер-министром вместо Андрея Кобякова назначен бывший глава Банка развития Сергей Румас, пишет РИА Новости.

Экс-глава аппарата Совета министров Белоруссии Александр Турчин занял пост первого заместителя Румаса. Новый заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко займется проблемами промышленности и ТЭК.

Владимир Кухарев из комитета госконтроля будет отвечать за строительство, ЖКХ и транспорт.

Бывшему послу Белоруссии в России Игорю Петришенко поручено разобраться со здравоохранением, образованием, культурой и спортом.

Президент также назначил нескольких министров: по строительству, промышленности, связи и информатизации и экономики. Прежние лишились должностей за "пофигическое отношение к поручениям".