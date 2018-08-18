Гимнастка Елена Шушунова похоронена в Санкт-Петербурге

Прославленная гимнастка Елена Шушунова, установившая абсолютный рекорд на Всемирной универсиаде, выиграв сразу шесть золотых медалей, похоронена в субботу, 18 августа, на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Шушунова скончалась на 50-м году жизни в ночь на 16 августа. Причиной смерти обладательницы двух золотых медалей Игр-1988 называются осложнения после пневмонии. В Сеуле она поразила судей и зрителей перелетом Ткачева, а через год выполнила элемент, который получил уже ее фамилию.