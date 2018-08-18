Украинцев хотят оставить без горячего водоснабжения

Украина должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой, заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.

Комментируя заявление украинского вице-премьера Геннадия Зубко на эту тему, Яковлева отметила, что такую реформу надо было провести гораздо раньше — 20 лет назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Чиновница привела в пример систему обеспечения горячей водой населения в Европе. Как известно, в европейских городах отсутствует централизованной система подачи горячей воды, вместо нее используется "система зонирования".

"Никто не будет греть улицы", — сказала Яковлева, комментируя предложение о децентрализации горячего водоснабжения на Украине.

10 июня на Украине вступила в силу новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах", вследствие чего могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. Возвращается пеня за просрочку платежей, вводится абонентская плата за холодную и горячую воду, значительно расширяются полномочия поставщиков услуг.

По мнению экспертов, эти законодательные новеллы могут привести к росту тарифов на услуги ЖКХ на 20—30%. Хотя за последние годы стоимость коммунальных услуг на Украине уже выросла троектратно. В результате жители Украины вынужденных тратить до половины доходов на оплату счетов за услуги ЖКХ.

Зимой 2018 года Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко был вынужден отменить занятия до весеннего потепления. Причина — отсутствие средств на обогрев и освещение аудиторий. По той же причине, из-за высоких коммунальных платежей, студентов распустили "до тепла" и несколько одесских университетов.