Генсек, не получавший указаний сверху: не стало Кофи Аннана

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан прислушивался к мнению коллег и принимал решения самостоятельно. Он не получал указаний "сверху", замруководителя Общественной палаты РФ, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

По словам Орджоникидзе, Аннан был неординарным и приятным человеком, передает РИА Новости.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении сообщил, что к Аннану можно было всегда обратиться за мудрым советом. Он никогда не прекращал работать над воплощением в жизнь ценностей ООН. Гутерриш выразил глубочайшие соболезнования семье усопшего, передает ТАСС.

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер написал твит о смерти Аннана. Всему миру будет его очень не хватать, заявил Маурер.

Saddened to hear of the passing of Kofi Annan. A true humanitarian leader and an ardent champion for peace.

A huge loss for our world — he will be missed. — Peter Maurer (@PMaurerICRC) 18 августа 2018 г.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала твит о том, какой вклад внес Аннан, чтобы сделать этот мир лучше.

Sad to hear of the death of Kofi Annan. A great leader and reformer of the UN, he made a huge contribution to making the world he has left a better place than the one he was born into. My thoughts and condolences are with his family. pic.twitter.com/P0SWagShJM — Theresa May (@theresa_may) 18 августа 2018 г.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также написал твит о кончине Аннана. По словам Стотенберга, ООН и мир потеряли одного из своих гигантов.

Saddened to hear that Kofi Annan has passed away. His warmth should never be mistaken for weakness. Annan showed that one can be a great humanitarian and a strong leader at the same time. The UN and the world have lost one of their giants. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 18 августа 2018 г.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа пообещал, что имя Аннана сохранится в памяти, ведь он так много сделал для защиты международных прав.

7-й генсек ООН Кофи Аннан умер в субботу на 81-м году жизни. Об этом семья политика сообщила в "Твиттере".