Власти КНДР призвали Трампа и Помпео быть решительными

Нынешнее тупиковое состояние отношений Северной Кореи и США требует от американского президента Дональда Трампа "смелых решений" в развитие "фантастической встречи" лидеров двух стран в июне. Об этом пишет газета "Нодон Синмун" — официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи.

Трамп, пишет издание, реализовал то, чего не смог сделать ни один другой американский президент — встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По мнению Пхеньяна, это стало возможным, так как нынешний президент США "действовал согласно своей воле и решимости, не колебался и не слушался беспрекословно своих помощников".

К этому же в Пхеньяне призывают и госсекретаря США Майка Помпео: чтобы "реализовать волю" Трампа, он должен "иметь собственное мнение и решительно отметать глупые, негативные утверждения оппонентов". Отношения двух стран не должны стать жертвой "политической борьбы внутри США", уверены в КНДР.

Противники Трампа говорят о невозможности безъядерного статуса Корейского полуострова, осуждают приостановку совместных учений Южной Кореи и США и обвиняют КНДР в тайном строительстве ядерных объектов, напоминает газета. Однако, пишет "Нодон Синмун", спутниковые снимки показывают, что все "подозрительные" строения никак не могут быть инфраструктурой для обогащения урана, а заявления об обратном — манипуляция общественным мнением, которую противники Трампа вели с целью срыва саммита своего президента с Ким Чен Ыном.

По итогам первого в истории саммита между лидерами США и КНДР, прошедшего в июне в Сингапуре, Дональд Трамп заявил, что подписал с КНДР подробный итоговый документ, и на Корейском полуострове "очень быстро" начнется процесс денуклеаризации. Ким Чен Ын итоги саммита с Трампом "новым стартом" в отношениях двух стран, пообещав "большие перемены" в будущем.

Позже американский госсекретарь Майк Помпео, однако, призвал продолжать дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, заявив, что санкции имеют ключевое значение для денуклеаризации КНДР. Северная Корея требования США по денуклеаризации называет односторонними и "грабительскими", передает РИА Новости.