Женщины решили просушить одежду над Вечным огнем в Пятигорске. Видео

Правоохранительные органы заинтересовались видеозаписью, запечатлевшей женщин, решивших просушить одежду на Вечном огне в Пятигорске.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как две дамы держат вещи над пламенем у монумента, о чем-то переговариваясь.

Поступок женщин вызвал возмущение и непонимание у жителей города, высказывающих свое мнение в городских пабликах в социальных сетях.

Кроме того, проверкой видео занялись полицейские – об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.