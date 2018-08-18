"Неустановленные лица" спровоцировали проверки "Механика Погодина"

Российское судно "Механик Погодин", заблокированное в порту Херсона на Украине, несколько раз пытались проверить после звонков "неустановленных лиц".

Проверка судна портовым контролем была инициирована после звонка неустановленного лица в профсоюз моряков Украины. Суть жалобы — "неудовлетворительное состояние судна". Последовавшая за ней экологическая проверка была устроена аналогично — после анонимного звонка на "горячую линию", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-владельца судна "В. Ф. Танкер".

В четверг, 16 августа, экипаж судна не пустил на борт портовую инспекцию, оперируя отсутствием правовых оснований для проверки и опасаясь провокаций. Группа лиц, представившихся сотрудниками СБУ и пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели. В тот же день на судно попыталась попасть группа "экологов. Во избежание провокаций они также не были допущены на танкер.

Российский танкер "Механик Погодин" был заблокирован 10 августа в порту Херсона. На борту находится 12 человек команды. Танкер зафрахтован в интересах канадской компанией Oil Marine Shipping and Chartering и доставил в порт дизельное топливо из Туркмении. Однако грузополучатели — Maddox SA (Швейцария) и Maddox Ukraine (Украина) — не могут добиться растаможивания груза. Основание — якобы компания "В. Ф. Танкер" внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны страны. Однако в компании утверждают, что "В. Ф. Танкер" не числится ни в каких санкционных списках, в том числе украинских.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что судно "заходило в порты Крыма, и потому подлежит конфискации". Судовладелец отрицает и эту информацию, ссылаясь на информацию о маршрутах судна, начиная с момента постройки танкера в 2011 году.

В данный момент танкер "Механик Погодин" находится в районе нефтегазового терминала херсонского порта.