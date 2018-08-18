Евгений Леонов-Гладышев остается в реанимации в тяжелом состоянии

Народный артист России Евгений Леонов-Гладышев находится в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга в реанимации.

Актера госпитализировали в четверг. Его состоянии оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что Леонов-Гладышев проходит лечение в нейрохирургии, передает ТАСС.

Евгений Леонов родился 24 января 1952 года в Вильнюсе Литовской ССР. В 1969 году поступил в ЛГИТМиК.

В 1972 году дебютировал в кино, впервые появившись на экране в детской приключенческой драме режиссера Радомира Василевского «Включите северное сияние». В фильмах Евгений снимался под фамилией Леонов, но с картины «Взрослый сын» (1979) добавил к ней фамилию матери, став Леоновым-Гладышевым, чтобы в титрах не было совпадений с его тезкой — знаменитым актером Евгением Леоновым.

Его фильмография насчитывает более ста работ, в том числе картины "Место встречи изменить нельзя", "Огни", а также телесериалы "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей".