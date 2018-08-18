Путин прибыл в Грац

Владимир Путин прибыл в австрийский Грац, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Там у российского президента запланирована краткая остановка с частным визитом по пути в Берлин.

В Австрии Владимир Путин приглашен на свадьбу министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Приглашение на торжество президент РФ получил во время своего визита в австрийскую столицу Вену в июне. Нынешний приезд Путина в Австрию организован как рабочий визит.

В Берлине позднее пройдут переговоры Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает ТАСС. Ожидается, что лидеры России и Германии обсудят американские санкции, действующие в том числе и против германских компаний. Будут обсуждаться также реализация проекта газопровода "Северный поток 2", ситуация на Украине и кризис в Сирии.

Встреча Путина и Меркель пройдет вечером 18 августа в старинном дворце под Берлином. Жители деревни Мезеберг, где расположена резиденция, подготовились к встрече с президентом России: на домах появились плакаты с приветствиями.