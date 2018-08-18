Россия соболезнует в связи с кончиной Кофи Аннана

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Генеральному секретарю Организации объединенных наций Антонио Гутеррешу в связи с кончиной бывшего Генсека ООН Кофи Аннана. Как указал Путин в телеграмме, он всегда восхищался мужеством Аннана и ценил его способность к взвешенным решениям в сложной обстановке.

Путин отметил заслуги Кофи Аннана в усилении миротворческого потенциала ООН и прекращении нескольких региональных конфликтов. Россияне навсегда сохранят память об Аннане, заверил Путин.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в Facebook соболезнует в связи с потерей, постигшей мировое сообщество. "Миротворца такого масштаба нам всем будет не хватать", — написал Медведев. По словам премьера, бывший Генсек ООН всю жизнь стремился прекратить войны и усадить враждующие стороны за стол переговоров.

Министерство иностранных дел России отметило заслуги Кофи Аннана в усилении роли ООН в делах всего мира. Как сказано в телеграмме, направленной МИДом Антонио Гутеррешу, Аннан всегда отдавал предпочтение верховенству закона в решении глобальных проблем. МИД напомнил, что Аннан трудился на благо всех землян до самого последнего времени, в том числе в рамках "Группы старейшин".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал Кофи Аннана реформатором, отстаивавшим идеалы мира. Совершенно справедливо, отметил Слуцкий, награждение Аннана Нобелевской премией мира.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает бывшего генсека ООН "одной из значительнейших фигур мировой политики на рубеже веков", пишет РИА Новости. Выходец из Ганы проработал в структурах ООН практически всю жизнь, напомнил Косачев. На время председательства Аннана пришлись война в Югославии, геноцид в Руанде, кризис в Нигерии, возврат к диалогу Ливии, Великобритании и США. По словам Косачева, Аннан был для России "хорошим партнером и собеседником". Сенатор призвал мировое сообщество воздать должное скончавшемуся политику с мировым именем.