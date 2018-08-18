Венедиктов сообщил о взломе YouTube-канала "Эха"

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что сегодня в 13.52 неизвестные злоумышленники взломали ютуб-канал радиостанции и уничтожили его.

У канала 200 тысяч подписчиков, поэтому предпринимаются срочные меры по восстановлению аккаунта. Пока же трансляции перенесены на канал "Эхо-Общество", сообщается на сайте радиостанции.