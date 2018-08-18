В сборную Бразилии впервые за 100 лет вызван игрок из другой страны

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите огласил список из 24 футболистов, вызванных на товарищеские матчи с командами США и Сальвадора. В него вошел и полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра, который является гражданином Бельгии и Бразилии.

Как сообщает РИА Новости Перейра стал четвертым в истории и первым за сто лет футболистом, который родился за пределами Бразилии и был вызван в сборную. Всего таких футболистов было трое: Сидней Паллен, родившийся в Англии и сыгравший 3 матча за селесао в 1916-1917 годах; португальский вратарь Каземиро до Амарал, проведший в тот же период 6 игр за бразильцев; итальянский хавбек Франческо Полис, включенный в состав Бразилии в 1918 году на товарищеский матч с футбольным клубом из Уругвая.