Москва считает британские статьи о подлодках частью антироссийской кампании

Сообщения СМИ Британии о якобы возросшей "активности" подлодок РФ являются частью антироссийской кампании.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал представитель российского посольства РФ в Лондоне.

Собеседник агентства подчеркнул, что данные статьи и материалы вписываются в общую тенденцию запугивания английских читателей российской угрозой.

По мнению дипломата, в распространении информационной провокации, как правило, участвуют несколько британских изданий, несмотря на декларируемую ими независимость в редакционной политике.

В качестве примера он привел одновременную публикацию на страницах Times, Daily Telegraph и Daily Mail однотипного материала, который он назвал "очередным антироссийским вбросом практически одинакового содержания".