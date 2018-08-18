Сын экс-депутата ГД Максима Шингаркина покончил с собой вместе с девушкой

Бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин от партии ЛДПР подтвердил факт самоубийства его сына Романа, передает РИА Новости. Ранее в СМИ сообщалось, что на улице Московской в Железнодорожном покончили с собой парень и девушка, и что погибшим молодым человеком был сын Максима Шингаркина. "Я не могу говорить. Это правда. Я не могу говорить", — сказал Максим Шингаркин.

Роман Шингаркин оставил послание в одной из соцсетей, сообщает Mash. По его словам, его обычная с виду жизнь "была чередой страданий внутри", и он это "старательно скрывал, чтобы не доставлять лишних проблем".

По словам Романа, в какой-то момент у него появился близкий человек, вместе с которым они пытались справляться с проблемами. Однако в итоге он и девушка решили покончить с собой.

Тела парня и девушки с травмами, характерными для падения с высоты, были обнаружены на тротуаре рядом с жилой 14-этажкой. Молодые люди были cкованы друг c другом наручниками.

Сообщается, что девушку звали Александра С., она окончила первый курс медицинского колледжа в Пушкине, где хорошо училась. По словам ее матери, дочь никогда не говорила о суициде.

На месте происшествия работают следователи, начата проверка, передает Life со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСК СК России по Подмосковью Ольгу Врадий. По информации издания, Александре С. было 17 лет, Роману Шингаркину — 19.