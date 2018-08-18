Свадьба Кнайсль и Майлингера: Путин подарил невесте букет цветов

Президент РФ Владимир Путин приехал на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Российский лидер предпочел машину вертолету и поэтому задержался на десять минут, в связи с чем церемонию ненадолго отложили. При встрече Путин подарил Кнайсль букет цветов. Вместе с президентом России на свадьбу прибыли участники казачьего ансамбля, которые выступят для гостей.

Как отмечает РИА Новости, свадебная церемония, на которую приехали, в том числе, австрийский канцлер Себастьян Курц, генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие именитые гости, пройдет в саду ресторана.

Ожидается, что после торжества Владимир Путин отправится в Берлин к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Они должны обсудить двухсторонние отношения, СП-2, Сирию и Украину, а также проведение саммита Германия-Россия-Турция-Франция.