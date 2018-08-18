Момент падения вертолета с крыши медицинского центра в Катманду попал на видео

Инцидент, запечатленный камерой наблюдения, установленной в одной из больниц столицы Непала, произошел еще 30 июня, однако сама запись ЧП была обнародована только на днях.

Как сообщают местные СМИ, вертолет авиакомпании Simrik Air, специализирующейся на проведении вертолетные работ и спасательных операций в горах, прибыл из международного аэропорта Катманду имени Трибхувана и приземлился на посадочной площадке на крыше медицинского центра.

Пилот должен был забрать врача и медсестру, чтобы доставить их к пациенту в районе национального парка Читван к юго-западу от пункта вылета.

В какой-то момент вертолет начал хаотично перемещаться по площадке, приблизился к краю и упал вниз.

К счастью, воздушное судно задержалось на крыше здания, чудом не рухнув на землю.

В результате инцидента пострадал пилот, получивший легкую травму руки.