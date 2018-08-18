Вертолет пропал после вылета из Улан-Удэ

Вертолет "Agusta", на котором на рыбалку летели двое взрослых и один ребенок, пропал в субботу к северу от Улан-Удэ. Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, сработал аварийный радиомаяк.

По предварительным данным, вертолет с пилотом был взят в аренду бизнесменом и его сыном.

На месте предполагаемого ЧП нелетная погода и болотистая местность. Сложные метеоусловия затрудняют работу спасателей.