Украинским силовикам внушают, что убивать дончан не грех

Не считать грехом убийство мирных жителей Донбасса — такие мысли внушаются украинским солдатам, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко.

По мнению Марочко, внушение ведется армейскими капелланами, пришедшими на замену советским политрукам в соответствие с натовскими стандартами. Их задача — убеждать солдат, среди которых много верующих, что шестая заповедь "не убий" не относится к существующей ситуации. "Наоборот, они должны со всем рвением убивать "сепаратистов", — цитирует агентство слова Марочко, сказанные на брифинге.

Ранее о том, что убийство жителей Донбасса, не подчинившихся Киеву, не является грехом, заявлял глава самопровозглашенной Украинской православной церкви митрополит Филарет.

Военные священники-капелланы украинской армии, представляющие различные религиозные конфессии, заканчивают курсы, созданные на базе военной академии в Одессе.