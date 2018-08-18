Мировые лидеры скорбят по Кофи Аннану

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан многое сделал для реализации целей и задач всемирной организации, особенно велик его вклад в наращивание ее миротворческого потенциала.

Как передает ТАСС, об этом говорится в траурной телеграмме президента России Владимира Путина, адресованной нынешнему генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Выражая соболезнования от РФ, Путин подчеркнул, что 80-летний Кофи Аннан, возглавляя Организацию Объединенных Наций в непростое время, многое сделал для укрепления роли ООН на мировой арене.

Президент России отметил, что лично встречался с Аннаном и "искренне восхищался его мудростью и мужеством", умением принимать непростые решения в критических ситуациях.

Германский канцлер Ангела Меркель выразила соболезнования жене и детям скончавшегося экс-генсека ООН, передает "Интерфакс". Она отметила, что Аннан был харизматичным политиком, который невозмутимо боролся за мир и права человека. Она считает его примером для нынешней молодежи.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала умершего великим лидером и реформатором в ООН, который внес громадный вклад в улучшение международной обстановки.

Президент Франции Эммануэль Макрон, отметил, что его страна отдает дань памяти скончавшемуся лауреату Нобелевской премии мира, подчеркнув, что французы не забудут спокойный и решительный взгляд Аннана и его силу, с которой он боролся против несправедливости этого мира.

Свои соболезнования выражают представители других государств, а также Евросоюза и НАТО.

Президент Ганы, откуда был родом покойный, Нана Акуфо-Аддо поручил с 20 августа на неделю приспустить флаги на территории государства и дипломатических представительствах страны в связи с кончиной великого соотечественника.

В свою очередь, в окружении Аннана сообщили, что он скончался 18 августа в кругу близких после непродолжительной болезни.