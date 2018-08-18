"Механика Погодина" заблокировали в Херсоне на три года

Российский танкер "Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона на три года, заявил украинскому "Громадському радио" первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов. Он также назвал незаконными действия экипажа: моряки не пустили на борт портовую инспекцию, которая собиралась проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна.

По заявлению представителя компании-владельца судна "В. Ф. Танкер", в четверг, 16 августа, экипаж судна не пустил на борт портовую инспекцию, оперируя отсутствием правовых оснований для проверки и опасаясь провокаций. Группа лиц, представившихся сотрудниками СБУ и пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели. В тот же день на судно попыталась попасть группа экологов. Во избежание провокаций они также не были допущены на танкер. Были и другие попытки проникновения на борт танкера.

По словам Гданова, моряки "в соответствии с требованиями действующего законодательства понесут ответственность", а инспекция попытается снова попасть на судно. Каждая страна "имеет право и обязана контролировать" как техническое состояние судна, если есть жалобы, так и экологическое состояние, заявил заместитель постпреда.

Ранее, 10 августа, постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что в Херсонском морском торговом порту обнаружено судно российской компании, находящейся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. По информации уполномоченного украинской Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, Служба безопасности и Госпогранслужба Украины не имеют претензий к членам экипажа российского судна.

Под санкциями, по ее словам, находятся судно и имущество. По предварительным данным Денисовой, танкер принадлежит компании "ВЭБ-Лизинг", внесенной в санкционный список 26 июля 2018 года.

В компании "В.Ф.Танкер" обеспокоены возможностью силового захвата танкера, передает "Интерфакс": экипаж и груз судна остаются заблокированными в порту Херсон, капитан "Механика Погодина" не может получить разрешение покинуть порт, выгрузка дизельного топлива запрещена, а портовые власти не могут предоставить перечень претензий к судну или судовладельцу.

При этом народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз считает, что ситуация с российским судном "Механик Погодин" должна быть решена силовым способом. По ее мнению, силовое мероприятие на борту танкера "может стать хорошей демонстрацией зеркального ответа на политику Российской Федерации в Азовском море, где российские власти позволяют (себе) останавливать и проверять корабли, осуществляющие операции с портами Украины в бассейне Азовского моря".