Лукашенко не хочет быть ничьим вассалом и считает чиновников детьми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал госагентству "БелТА" перестановки в правительстве и ситуацию в стране.

По мнению Лукашенко, следует прекратить всякие обсуждения возможного вхождения Белоруссии в состав Российской Федерации. "Мы никогда не станем вассалами ни одной страны", — заявил Лукашенко. Президент уверен, что союза с РФ вполне достаточно в современном мире, чтобы обе страны могли решать общие задачи.

Лукашенко не считает, что делает что-то, чтобы впечатлить президента России Владимира Путина. Как заявил Лукашенко, за 20 лет лидеры узнали друг друга "как облупленных". "Я в Кремль отчитываться не езжу", — добавил Лукашенко.

Как сказал президент Белоруссии, Россия — "самая близкая нам страна". "Мы один народ фактически. Мы от одного корня, — белорусы, россияне и украинцы", — заявил он. Лукашенко заверил, что Белоруссии не нужен конфликт с Россией, подобный кризису в отношениях РФ и Украины. "Единственное окно в 1 тысячу километров с востока на запад — это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси", — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии намерен укреплять интеграцию с Россией, и сейчас белорусско-российские отношения — на самом высоком уровне. "Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать", — добавил президент.

Лукашенко убежден, что судьба Белоруссии — служить мостом между Востоком и Западом в центре Европы. Белоруссии нужны добрые отношения с другими странами и инвестиции. Это не означает "разворота на Запад", пояснил Лукашенко, ведь Белоруссия работает и с КНР, и с Индией. "Наверное, больше, чем Россия, никто не стремится на Запад или наладить отношения с Западом и с Америкой. Так в чем вы нас упрекаете?" — спросил Лукашенко.

Касаясь перестановок в правительстве, Лукашенко отметил, что ему было "больно" уволить премьер-министра Андрея Кобякова и ряд министров. В тоже время, "провалы в работе" и засилье коррупционеров, по мнению Лукашенко, недопустимы.

"Виновные сядут. Но в стране всё должно быть по закону. И этот закон для всех одинаков: и для чиновников, и для рабочих, и для крестьян, для специалистов, учителей и врачей", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко предупредил чиновников, что неизбежном наказании на коррупционные преступления. Госслужащий может "сходить с бизнесменом в баню и даже выпить сто грамм", но следует не забывать о моральном облике. "Поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы — мои "дети. Но за взятки будет мгновенно реакция с моей стороны", — заявил Лукашенко.