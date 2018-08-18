Путин попрощался с Кнайсль и Майлингером на немецком и отправился к Меркель

Президент России Владимир Путин покинул торжество по случаю свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера, сообщает австрийский телеканал "ОЕ24".

Путин прибыл на торжество в третьем часу дня, уточняет телеканал. Российский президент подарил невесте, ожидавшей его перед входом в гостевой дом, букет цветов. Путин написал пожелание на машине молодоженов, крикнул традиционное: "Горько!", станцевал с невестой и сказал несколько поздравительных слов на немецком языке. Отдельным подарком молодоженам стало выступление Донского казачьего хора.

На время проведения свадебных торжеств предприняты беспрецедентные меры безопасности. Более 300 полицейских охраняют гостиницу, гостей и окружающую территорию, на несколько часов полностью перекрыта для движения трасса А9.

Приглашение на свадьбу было получено во время последнего визита Владимира Путина в Вену. Приезд российского президента организован как рабочий визит. Глава МИД Австрии выходит замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера, ранее занимавшегося производством биогаза.

Российский президент пробыл на свадебном торжестве менее одного часа и отбыл в Берлин на встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель. Кабинет министров Германии ранее сообщал, что стороны планируют обсудить ситуацию на Украине, сирийский кризис и экономические вопросы.