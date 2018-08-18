На Кубани поезд протаранил трактор

Грузовой состав и трактор столкнулись на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, водитель трактора пострадал.

Как передает ТАСС, об этом проинформировали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД).

ЧП произошло в 14:15 мск на перегоне Шенджий — Энем-2 Краснодарского региона из-за того, что водитель трактора "Кировец" неосторожно выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было маленьким и избежать столкновения избежать не удалось. Водитель трактора пострадал.

Из-за аварии были задержаны – от двух часов до 50 минут – три поезда: Москва — Адлер, Адлер — Уфа и Краснодар — Горячий Ключ.

Движение вошло в нормальный график в 16:32 мск. Выясняются обстоятельства случившегося.