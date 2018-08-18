Пентагон заказал разработку допинга для солдат и собак

Министерство обороны США выделило грант в 15 миллионов долларов на разработку новых медицинских препаратов, улучшающих физические характеристики военных. Запрос на выделение средств был подан Командованием спецопераций США, сообщает RT.

Пентагону требуется максимизация физиологической работоспособности бойцов спецназа — в частности, увеличение выносливости, обострение восприятия, рост устойчивости к экстремальным природным условиям и общее укрепление физической формы для поддержания боеготовности и боеспособности в условиях большой нагрузки.

Также Пентагон хочет найти способы для ускорения процесса восстановления бойцов: желательно, чтобы американскому солдату хватало четырех часов сна. Упоминается в материалах гранта и "разработка инновационных подходов к стимуляции умственных способностей или нейростимуляции". Аналогичными средствами в Пентагоне хотят улучшить обоняние, слух и зрение военных собак.

Такие разработки новых медицинских препаратов предполагают проведение небезопасных экспериментов, отмечает политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. По его словам, добровольцев, набираемых для испытаний препаратов, будут предупреждать о возможности летального исхода.

По словам врача-токсиколога, подполковника медицинской военной службы запаса Алексея Водовозова, подобные препараты уже существуют, но их названия обычно засекречены. Они увеличивают время автономной работы военнослужащего, однако есть одна большая проблема — побочные эффекты. Например, летчик сможет определенное количество времени летать на боевые задания с 4-часовым сном или вообще без сна на протяжении двух суток.

"Но потом начинаются большие проблемы — очень тяжело его вернуть в нормальное состояние. Начинаются психозы или, в лучшем случае, неврозы", — говорит Водовозов.

Раньше для улучшения боевых характеристик солдат медики использовали плоды кофейного дерева и плоды коки, отметил он. При этом развитие медицины на сегодняшний день все еще не позволяет преодолеть последствия применения подобных препаратов.

Новые препараты, которые планирует внедрять Пентагон, определяются будущими конфликтами и местами дислокации американских военных и медиков. Согласно материалам ведомства, районы боевых операций сил спецназа США в будущем, вероятно, будут иметь значительно менее развитую инфраструктуру для оказания медицинской помощи по сравнению с теми театрами военных действий, где американские войска были задействованы в последние 10 лет.

Какие именно регионы мира имеются в виду, не уточняется.