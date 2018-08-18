Экзамены на Украине: Климкин в шоке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин расценил итоги выпускного экзамена школьников по математике как "тотальную катастрофу" в украинской системе образования. В публикации в Facebook министр назвал результаты "позорными".

"Сорок восемь процентов абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса!" — шокирован глава МИД.

Климкин уверен, что Украине угрожает "оказаться нигде". "Английский, история, география и, что поражает, украинский… Вас это не шокирует?" — возмутился дипломат.