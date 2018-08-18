Возбуждено дело по факту кражи ювелирных изделий у хоккеиста Панина

В Казани в начале июня была обворована квартира хоккеиста уфимского клуба "Салават Юлаев" Григория Панина, который раньше выступал за "Ак Барс". Неизвестные украли ювелирные изделия на сумму 2,5 млн рублей. После проверки всех фактов было возбуждено дело по статье "Кража".

Как сообщает ProKazan.ru, под подозрение попала 28-летняя Регина Насырова, являющаяся экс-супругой уфимского игрока. Ранее ее признали виновной в смертельном ДТП и приговорили к четырем годам колонии с отсрочкой в связи с рождением сына.

Напомним, что Григорий Панин выступал за казанский "Ак Барс" с 2007 по 2014 год, дважды завоевав в составе команды Кубок Гагарина.