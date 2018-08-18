В новом клипе "Ленинграда" Шнур раскритиковал Москву

Провокационный клип "Не хочу быть москвичом" группы "Ленинград" появился в интернете в субботу.

На видео Сергей Шнуров плывет с туристами на прогулочном теплоходе. Бросив окурок в Неву, Шнур начинает жаловаться на то, что в Москве невозможно найти "приют окурку", на постоянно хмурое небо над столицей, на то, что все велодорожки ведут в Зарядье, и не с кем выпить.

Вся культура, поется в припеве, сосредоточена в Санкт-Петербурге. Например, Эрмитаж.

"Побазарив за культурку", Шнур принялся критиковать программу реновации и отсутствие в столице коренных москвичей. А наличие бесплатного wi-fi считает не плюсом, а минусом, порабощающим жителей.

К вечеру первого дня клип собрал более 420 тысяч просмотров.