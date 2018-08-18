Американскому и украинскому клифф-дайверам очень понравилось в Крыму

Украинский и американский спортсмены — клифф-дайверы Алексей Пригоров и Кайл Митрион заявили, что им понравилось выступать в Крыму.

Спортсмены заняли 2-е и 3-е место на соревнованиях по прыжкам в воду с экстремальной высоты, передает РИА Новости.

Международные соревнования на кубок мира клуба "Фрирайт" прошли в Крыму во второй раз. Победу в 2017 и 2018 годах одержал британец Гэри Хант.

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, проведение международных соревнований – это признание Крыма.

Министр поблагодарил организаторов за проведение соревнований столь престижного уровня в Крыму, передает РИА Новости.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, хотя российские власти неоднократно заявляли, что Крым стал частью России демократическим путем.