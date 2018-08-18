ЦСКА разгромил "Арсенал", одержав первую победу в сезоне

Московский ЦСКА в рамках 4-го тура чемпионата России по футболу принимал на своей арене тульский "Арсенал". Впервые в нынешнем сезоне команда Виктора Гончаренко сумела добиться победы. Хозяева поля уверенно обыграли гостей со счетом 3:0.

На 10-й минуте первого тайма свой второй гол за красно-синих забил новичок клуба Абель Эрнандес. Уругваец оказался расторопнее всех в штрафной "Арсенала" и добил мяч после удара Тимура Жамалетдинова.

На 67-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Гиа Григалава, прервавший рукой потенциально голевую передачу Николы Влашича. Вскоре хозяева поля воспользовались численным преимуществом: Кристиян Бистрович с передачи Эрнандеса сделал счет 2:0 в пользу красно-синих.

А еще через несколько минут Федор Чалов вновь огорчил вратаря тульской команды Михаила Левашова.

Благодаря первой победе в сезоне ЦСКА переместился с 13-й на 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. После четырех игр у армейцев пять набранных очков. "Арсенал" располагается на 8-м месте (4 игры, 4 балла).