YouTube-канал "Эха Москвы" отбили у хакеров

"Эху Москвы" удалось восстановить основной канал в сервисе YouTube, сообщается на сайте радиостанции.

"Канал "Эха Москвы" снова в строю", — написал журналист и радиоведущий Александр Плющев.

Хакерская атака на канал была предпринята днем в субботу. Неизвестные хакеры взломали пароль и уничтожили основной канал "Эха" на YouTube. На данный момент работают все трансляции, ранее опубликованные видео также доступны.

На время восстановительных работ 200 тысяч подписчиков могли смотреть эфир на канале "Эхо-Общество".