У Александра Овечкина родился сын

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин впервые стал отцом. Жена спортсмена Анастасия Шубская родила ему сына. О прибавлении в семье игрока сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" сообщила мать Александра Татьяна Овечкина.

"У нас внучек родился. Все прошло хорошо, все в порядке. Большущий, как Сашка", — приводит слова мамы хоккеиста ТАСС.

Напомним, что Александр Овечкин и Анастасия Шубская поженились в июле 2017 года. В прошедшем сезоне российский хоккеист впервые в своей карьере выиграл Кубок Стэнли.