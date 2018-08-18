Генуэзская трагедия: погибли 43 человека

При обрушении автомобильного моста погибло уже 43 человека: в больнице скончался 36-летний румынский водитель, который был тяжело ранен.

Ранее спасатели сообщали об извлечении из-под обломков 4 тел, включая ребенка. В больницах находятся 9 раненых, 8 из них – в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Во вторник обрушились один из основных пилонов и большой пролет моста на автостраде А10. На мосту были более 30 автомобилей.

В субботу в Генуе похоронили 19 человек, объявлен общенациональный траур.