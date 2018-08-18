Стало известно, что Путин подарил молодоженам Кнайсль и Майлингеру

Президент РФ Владимир Путин подарил на свадьбу министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансисту Вольфгангу Майлингеру картину с сельским пейзажем, масловыжималку и тульский самовар.

Как передает ТАСС, об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что президент России на свадьбе танцевал с невестой и с гостями церемонии. Затем глава государства произнес продолжительный тост на немецком языке.

Что же касается критики относительно посещения Путиным свадьбы главы МИД Австрии, то, по словам Пескова, "мы ее не воспринимаем".

Побыв на торжественном мероприятии около часа, президент России покинул Австрию и прибыл в Берлин, где ожидается встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.