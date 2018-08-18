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18 августа 201819:19

Тренер "Арсенала" Кононов выразил неуважение судейской бригаде матча с ЦСКА

Наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов был крайне раздосадован решением главного судьи встречи с ЦСКА Владислава Безбородова удалить с поля Гию Григалаву за игру рукой. По мнению российского специалиста, ошибка арбитров стала ключевым моментом в матче.

"Ключевой момент – неоправданное удаление. Это конкретная ошибка рефери. И из-за нее такой счет", — цитирует Кононова РИА Новости.

Кроме того, главный тренер тульской команды похвалил игроков за проявленный характер. А вот всей судейской бригаде Кононов выразил неуважение.

Напомним, что ЦСКА в рамках 4-го тура чемпионата России по футболу разгромил "Арсенал" из Тулы со счетом 3:0. На 67-й минуте с поля был удален Гия Григалава, который рукой прервал опасную атаку красно-синих.

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