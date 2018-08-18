Детский романтик и эстет: Москва проводила в последний путь Эдуарда Успенского

В Москве в Центральном доме литераторов простились с Эдуардом Успенским. Звучали сотни теплых слов, в последний путь писателя проводили продолжительными аплодисментами. А киностудия "Союзмультфильм" создала трогательный ролик, в котором Чебурашка благодарит своего автора за собственную жизнь и счастливое детство своих зрителей.

На главной лестнице ЦДЛ рядом с портретом мастера в окружении букетов — большой плюшевый Чебурашка. Придуманные Эдуардом Успенским герои — часть нас самих, наших воспоминаний, первых сказочных представлений о мире, огромной страны детства. Мы росли на его сказочных образах, фразах, героях, а значит в каждом, в том числе, и тех, кто об этом никогда не задумывался, Успенский растворен на молекулярном уровне. Эдуард Николаевич — создатель невероятной сказочной вселенной. Гений в обжигающе чистом виде.

Не каждому удается царить в литературе столь долго и плодовито. А ведь литература для детей — в числе самых трудных. В ней можно быть только искренним, настоящим. И в этом своем качестве Успенский был автором мировой величины наряду с Кэроллом, Чуковским, Андерсеном, Линдгрен.

"Он стал действительно большим русским писателем, который очень много сказок рассказал. Веселый, философичный. Он был озорной, хулиганистый. При этом эстет", — вспоминает режиссер Марк Розовский.

"Сегодня мы прощаемы с детским романтиком — столько любви, тепла и романтики во всех его образах, во всех его рассказах, во всех мультфильмах, которые были сняты благодаря ему", — говорит актер Евгений Герасимов.

Проститься с Эдуардом Николаевичем пришли коллеги по литературному цеху и простые читатели. Пришли сказать спасибо мастеру за удивительные детские впечатления.

Он мог стать инженером-ракетостроителем, но, сочиняя добрые сказочные истории, стал инженером детских душ. Мы уходили из детства, становились взрослыми. И в том, какими стали в итоге, была и его великая заслуга.

Прощаясь с Эдуардом Успенским говорили, что своим творчеством он умножил в мире количество любви. А еще цитировали строки поэта Любови Захарченко, прозвучавшие пронзительной и точной эпитафией: "Покидают нас вожди и обыватели, унося с собой все хлопоты пустые. Остаются только детские писатели, даже после жизни молодые".

Похоронили Эдуарда Успенского на "аллее актеров" Троекуровского кладбища, рядом с могилой режиссера Дмитрия Брусникина.