Ложная тревога: пропавший в Бурятии вертолет вышел на связь

Пропавший в Бурятии частный вертолет AGUSTA AW119, который летел по маршруту Улан-Удэ - Олекминский район, вышел на связь.

Командир судна объяснил, что аварийный маяк сработал ложно, помощь не нужна, пострадавших нет.

Между аварийным сигналом и выходом на связь экипажа прошло три часа, передает РИА Новости