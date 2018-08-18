"Долой пережитки СССР": в соцсетях шутят по поводу заявления Киева о горячей воде

Предложение киевских властей по децентрализации горячего водоснабжения населения было высмеяно в интернете.

Инициатором отказа от "пережитка советского прошлого" оказался вице-премьер Украины Геннадий Зубко. Комментируя это предложение, член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева заявила, что эту реформу необходимо было осуществить еще 20 лет назад. В качестве альтернативы украинские политики рекомендуют ввести систему зонирования по образцу Европы.

"Надо еще и холодную воду отключить", — советовали пользователи соцсетей. "А мыться можно в Днепре пока тепло. Или стать "моржами", — шутя поддержали предложение властей несколько твиттерян. Кто-то советовал не останавливаться на отказе от центрального водоснабжения и браться сразу за канализацию: "Каждый роет яму возле дома". Да и дома не нужны — можно вырыть землянки и жить в единении с природой.

Впрочем, рост тарифов на услуги ЖКХ в стране такой, что многие справедливо отметили, что нагреть кастрюлю воды порой дешевле, чем получить ее из крана. За последние годы стоимость коммунальных услуг на Украине выросла в три раза.

По мнению некоторых пользователей, такими темпами киевские власти вскоре заставят украинцев отказаться от всех благ цивилизации.

Новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах" начала действовать на Украине 10 июня. В стране возвращена пеня за просрочку платежей, введена абонентская плата за холодную и горячую воду, значительно расширены полномочия поставщиков услуг.