Севастополь захлестнул рев моторов

В Севастополе открылся грандиозный байк-фестиваль "Русская мечта". Опасные трюки, захватывающее дух огненное шоу, рок-концерт и кое-что еще, что заставляет людей пересесть на два колеса и отправиться в Крым.

Оглушающий звук сирен, огненные вспышки, и декорации оживают. На месте заброшенного рудного комбината, среди груды металла — фантастическая история гибели и спасения, верности и предательства.

Ночь музыки и огня, долгожданная кульминация байк-фестиваля. Яркий и зрелищный спектакль, аналогов которому не существует. А еще невероятные трюки и летающие мотоциклы, что, кажется даже, зависают в воздухе.

Много музыки, море гостей и тысячи крутых мотоциклов. Место встречи изменить нельзя: Севастополь, гора Гасфорта и легендарный байк-фестиваль — одно из главных событий жаркого крымского лета.

Здесь рев моторов заглушает все вокруг, и мотоциклы — на любой вкус: японские, американские, немецкие и даже советские. Для любителей скорости и драйва не существует границ.

Угнаться за ветром и проверить любовь километрами. Она сказала "Да" и они поехали, 13 часов без остановки. Вот уж действительно — романтика большой дороги. И первый день счастливой семейной жизни.

Под звездным крымским небом — рок-концерт. Грандиозное шоу от заката до рассвета, что каждый год собирает все больше зрителей.