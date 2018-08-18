Меркель и Путин сделали ряд заявлений перед переговорами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным выразила уверенность, что все спорные вопросы можно решить путем диалога.

Как передает РИА Новости, она отметила, что рада принимать российского президента в правительственной резиденции Мезеберг, недалеко от Берлина.

В свою очередь, Путин отметил большое значение, которое Россия придает развитию политического и экономического сотрудничества с Германией, которая является крупнейшим покупателем энергоресурсов РФ. По его словам, в 2017 году ФРГ купила у РФ 53,8 миллиардов кубометров газа.

Как сообщает "Интерфакс", стороны намерены создать межпарламентскую комиссию с участием руководства Госдумы и бундестага. В ходе переговоров Путин и Меркель обсудят ситуацию по иранской ядерной программе, урегулирование на востоке Украины, ситуацию в Сирии и ряд других проблем.

Путин доволен посещением свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль, назвав поездку "очень хорошей и очень доброй". Об этом он рассказал журналистам перед началом переговоров с Меркель.