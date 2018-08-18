"Нетрадиционный" парад в Одессе: на одного гея пришлось восемь полицейских

В Одессе сегодня прошел гей-парад, толерантно названный "Маршем равенства", передает канал "Россия 24".

В шествии, которое прошло от Воронцовского дворца до горсовета, приняли участие около ста человек. А вот охраняли их около восьми сотен полицейских, которые установили по всему маршруту заграждения и технику. Тем не менее, без потасовки не обошлось.

Перед началом парада на одного из участников напали двое хулиганов. А в конце шествия его участников встретили несколько десятков националистов, которые выкрикивали в их адрес оскорбления.