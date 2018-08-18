Человек, цементировавший ООН: не стало Кофи Аннана
Не стало человека, который многое сделал для того, чтобы нормы международного права работали и соблюдались неуклонно. В Берне на 81-м году жизни скончался бывший Генсек ООН Кофи Аннан.
Свои соболезнования уже выразил Владимир Путин. В телеграмме на имя действующего Генсека ООН Антониу Гутерреша, президент отметил, что "Кофи Аннан очень многое сделал для реализации целей и задач ООН, особенно велик его личный вклад в наращивание миротворческого потенциала организации".
Аннан возглавлял Организацию Объединенных Наций на протяжении 10 лет, проводил активные реформы внутри ООН, резко выступал против американского вторжения в Ирак. Неслучайно Нобелевский комитет присудил ему премию "За укрепление мира во всем мире".
Слово "первый" в биографии седьмого Генсека ООН Кофи Аннана встречается едва ли не в каждой главе. Первый чернокожий, возглавивший всемирную организацию, первый генеральный секретарь, поднявшийся на самую вершину, пройдя путь от мелкого служащего в системе, куда до него генсеков приглашали только со стороны. В 2001 году он стал первым главой ООН, который был переизбран досрочно.
"Кофи Аннан, безусловно, не был рядовым генсеком ООН, наверное, это слово неприменимо к столь высоким международным позициям, но Кофи Аннан, безусловно, сыграл свою роль, и я бы назвал эту роль в каких-то случаях заметной, а в каких-то даже выдающейся в процессе реализации полномочий ООН. Много событий, где его роль как генсека была заметной и конструктивной. Понятно, что никакой генсек не может быть сильнее, чем сама организация. Все-таки Кофи Аннан сумел сочетать в себе позиции и высшего чиновника организации, и секретаря, и генерала, в том смысле, что пытался всеми своими возможностями способствовать политическому урегулированию международных проблем и конфликтов", — считает Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам.
Сын в вождя племени, чье имя переводится как "рожденный в пятницу", Кофи Аннан появился на свет, когда его родная Гана еще была британской колонией и называлась Золотым Берегом. Учеба в Массачусетском технологическом открывала многие пути, и свой переезд в Женеву для работы во Всемирной организации здравоохранения сам Аннан поначалу считал лишь хорошей практикой.
Но жизнь распорядилась иначе. Экономическая комиссия ООН для Африки, чрезвычайные Вооруженные силы и Управление верховного комиссара по делам беженцев. Аннан узнал всемирную организацию изнутри, и потому, наверное, так стремился к реформам.
В 97-м, когда американцы наложили вето на кандидатуру повторного баллотировавшегося Бутроса Бутрос-Гали именно Аннан сменил его на посту.
"Действительно, на те годы, когда он был генсеком ООН, пришелся целый ряд международных кризисов. Я впервые с ним познакомился на Балканах, когда еще он был заместителем генсека ООН, и впоследствии он сыграл немалую роль стабилизации ситуации в этой горячей точке Европы и в мире. Спустя несколько лет я с ним встретился, уже занимаясь урегулированием кипрской проблемы, достаточно застарелой. Довольно в необычной компании это происходило. И в этой достаточно непростой ситуации Кофи Аннан вел себя сбалансированно, всегда говорил тихо и спокойно. Никогда не проявляя собственных эмоций. Но он действительно служил делу мира, и я думаю, таким его и запомнят", — подчеркнул постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Служить было непросто. США, поверившие в однополярный мир, не обращали внимания на позицию ООН. На председательство Аннана пришлись натовские бомбардировки Югославии и американское вторжение в Афганистан. Но в 2003-м, после пресловутой пробирки Колина Пауэлла, терпение лопнуло даже у считавшегося прагматиком Аннана.
"Война всегда должна быть последним средством, прибегнуть к которому можно будет, только если будут исчерпаны все возможные мирные способы разоружения Ирака. ООН была основана, чтобы уберечь будущие поколения от ужасов войны, и должна до самого конца искать мирные пути разрешения конфликта. Если действие будет принято без одобрения Совета Безопасности, легитимность и поддержка такого действия будет серьезно ослаблена", — заявил тогда Кофи Аннан.
За два года до этого Аннан стал лауреатом Нобелевской премии мира. Его наградили за усилия по мифотворчеству и активные попытки по реформированию ООН. Активность Аннана понравилась не всем. Скандал вокруг программы "Нефть в обмен на продовольствие" сильно ударил по генсеку.
"Я покидаю свой пост убежденным, что Организация Объединенных Наций сегодня делает больше, чем когда-либо прежде. Она делает это лучше, чем когда-либо прежде. Тем не менее, наша работа далека от завершения. Если это вообще возможно. Теперь эта миссия переходит моему преемнику. Я уверен, судьба ООН находится в надежных руках", — сказал Аннан.
Уйдя с поста, Аннан не отошел от мировой политики. В 2012-м он предложил свой план снижения эскалации в Сирии, который поддержала и Россия. Руководил он и Организацией старейшин, у истоков которой стоял Нельсон Мандела. В последние годы Кофи Аннан жил и работал в Швейцарии, где возглавлял фонд своего имени.
В дни недолгой болезни, которая привела к кончине, рядом с Антоном была его супруга Нане, племянница известного шведского дипломата Рауля Валленберга, и трое их детей. О том, где пройдет церемония прощания и где будет похоронен бывший генсек ООН, его семья обещает сообщить позже.
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