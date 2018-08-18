Володин прокомментировал идею о декриминализации ответственности за репосты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что получил обращение Mail.ru Group. В нем обосновывается необходимость декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных в связи с участившимися в последнее время уголовными делами за публикации и репосты.

Володин направил обращение руководителям профильных комитетов Павлу Крашенинникову и Леониду Левину. Ответа ожидает не позднее середины сентября, передает "Интерфакс".

Политик подчеркнул, что поддерживает решение обратиться для изучения и обобщения правоприменительной практики в Верховный суд и не исключает возможности встречи с инициаторами – авторами письма, передает РИА Новости.