Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 августа 201821:20 Александр Балицкий

Встреча, за которой следит весь мир: Путин прилетел к Меркель

В Германии прошли переговоры Владимира Путина с канцлером Ангелой Меркель. Лидеры уже сделали заявления для прессы.

К встрече Путина и Меркель здесь готовились с немецкой педантичностью. Постригли газоны, почистили озеро. По-своему готовились и местные жители. Вернер — вывесил на дороге, что ведет к деревушке Мезеберг, российский флаг. Транспарант помогала писать жена Светлана. В ее кафе в основном немецкие блюда — местные жители консервативны. Но солянку по фирменному и почти русскому рецепту "От Светланы" заказывают всегда.

В кухне политической в Мезеберге тоже научились разбираться. Меркель не раз заезжала сюда пообедать, даже приводила иностранных гостей. Вот и сейчас надеются: вдруг и Путин заглянет. Хотя в его программе уже значится рабочий ужин с фрау Меркель.

Дворец XVIII века в стиле барокко в 70 километрах от Берлина — замок Мезеберг, когда-то его владельцем был младший брат прусского короля Фридриха Великого. Теперь здесь резиденция германского правительства, которую предпочитают называть гостевым домом, ведь слово "замок", по мнению немцев, ассоциируется с имперскими амбициями, а Германия хоть по привычке и играет первую скрипку в Европе, но давно вынуждена балансировать.

Ровно три месяца назад Путин принимал Меркель в Сочи, но тогда западная пресса больше обсуждала букет цветов, подаренный канцлеру. Хотя в повестке был и букет проблем — как двусторонних, так и международных отношений.

И вот ответный визит. Встреча, за которой внимательно следят и пресса, и бизнес, и мировые дипломатические круги. Первая — на фоне кризиса в отношениях между США и Евросоюзом. Здесь запомнили, как на саммите НАТО в Брюсселе Трамп публично отчитал Германию за "Северный поток-2", который, как он выразился, "держит Германию в заложниках у России", потребовав от проекта отказаться. Такого диктата даже простые немцы не оценили.

Пошлины на алюминий и сталь, развязанные торговые войны — агрессивная внешняя политика американцев вынуждает немцев идти на компромисс. Влиятельный Spiegel пишет: канцлер Меркель отдает себе отчет, что "без Путина нельзя сегодня решить ни одной внешнеполитической темы". А это, в том числе, и Украина. Киев, как и Вашингтон, за встречей следит с раздражением. Не случайно накануне Порошенко звонил Меркель, говорили и про газ — с появлением "Северного потока-2" Украина боится остаться без транзита, а соответственно, и без денег за него.

Говорили и про Донбасс. Германия, правда, выступает за четкое соблюдение Минских соглашений. которые Киев пока не выполняет, зато очень хочет в НАТО.

То, что точно предстоит обсудить, — Сирия. Поток беженцев уже стал испытанием и для Старого света вообще, и для канцлера лично. Миграционная политика Меркель — причина конфликта внутри правящей коалиции. Но сирийский вопрос — куда шире: это и гуманитарная помощь, и восстановление. Та же Франция уже подключилась, теперь, похоже, настал черед Меркель. Она готова поехать в Стамбул, чтобы участвовать в переговорах вместе с Эрдоганом, Макроном и Путиным. Но прежде обсудит с ним детали с глазу на глаз.

Любопытно, но именно сегодняшний день у немцев считается особенным с точки зрения предсказаний. Согласно поверьям, как пишут немецкие же календари, именно 18 августа в Германии должно произойти что-то такое, что определит будущее. Политики, конечно, люди не суеверные, да и службы протокола, согласовывая дату, руководствовались исключительно графиком лидеров. Но важного и определяющего 18 августа действительно произошло много.

Сейчас

19:28

Ложная тревога: пропавший в Бурятии вертолет вышел на связь

19:00

Генуэзская трагедия: погибли 43 человека

17:21

На Кубани поезд протаранил трактор

16:09

Вертолет пропал после вылета из Улан-Удэ

15:57

Сын экс-депутата ГД Максима Шингаркина покончил с собой вместе с девушкой

15:21

Венедиктов сообщил о взломе YouTube-канала "Эха"

13:03

Умер Кофи Аннан

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Человек, цементировавший ООН: не стало Кофи Аннана

Человек, цементировавший ООН: не стало Кофи Аннана

1 час назад
Встреча, за которой следит весь мир: Путин прилетел к Меркель

Встреча, за которой следит весь мир: Путин прилетел к Меркель

58 минут назад
Командир вертолетного звена рассказал об "охоте" в Сирии

Командир вертолетного звена рассказал об "охоте" в Сирии

2 часа назад
Володин прокомментировал идею о декриминализации ответственности за репосты

Володин прокомментировал идею о декриминализации ответственности за репосты

1 час назад
Детский романтик и эстет: Москва проводила в последний путь Эдуарда Успенского

Детский романтик и эстет: Москва проводила в последний путь Эдуарда Успенского

38 минут назад
Сын экс-депутата ГД Максима Шингаркина покончил с собой вместе с девушкой

Сын экс-депутата ГД Максима Шингаркина покончил с собой вместе с девушкой

6 часов назад
Стало известно, что Путин подарил молодоженам Кнайсль и Майлингеру

Стало известно, что Путин подарил молодоженам Кнайсль и Майлингеру

2 часа назад
Спасите двухлетнюю Арину от удушья

Спасите двухлетнюю Арину от удушья

15.08.2018 10:28
Турция поддержала позицию России по ПАСЕ

Турция поддержала позицию России по ПАСЕ

1 час назад
Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла очередной турнир

Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла очередной турнир

1 час назад
"Нетрадиционный" парад в Одессе: на одного гея пришлось восемь полицейских

"Нетрадиционный" парад в Одессе: на одного гея пришлось восемь полицейских

1 час назад
В Питере семь лет простоял памятник не тому человеку

В Питере семь лет простоял памятник не тому человеку

2 часа назад
Ложная тревога: пропавший в Бурятии вертолет вышел на связь

Ложная тревога: пропавший в Бурятии вертолет вышел на связь

2 часа назад
Генуэзская трагедия: погибли 43 человека

Генуэзская трагедия: погибли 43 человека

3 часа назад
У Александра Овечкина родился сын

У Александра Овечкина родился сын

3 часа назад
Новый "Бук" покажут в "Патриоте"

Новый "Бук" покажут в "Патриоте"

3 часа назад
ЦСКА разгромил "Арсенал", одержав первую победу в сезоне

ЦСКА разгромил "Арсенал", одержав первую победу в сезоне

3 часа назад
В новом клипе "Ленинграда" Шнур раскритиковал Москву

В новом клипе "Ленинграда" Шнур раскритиковал Москву

3 часа назад
Американскому и украинскому клифф-дайверам очень понравилось в Крыму

Американскому и украинскому клифф-дайверам очень понравилось в Крыму

4 часа назад
Пентагон заказал разработку допинга для солдат и собак

Пентагон заказал разработку допинга для солдат и собак

4 часа назад
Экзамены на Украине: Климкин в шоке

Экзамены на Украине: Климкин в шоке

4 часа назад
Возбуждено дело по факту кражи ювелирных изделий у хоккеиста Панина

Возбуждено дело по факту кражи ювелирных изделий у хоккеиста Панина

4 часа назад
На Кубани поезд протаранил трактор

На Кубани поезд протаранил трактор

4 часа назад
Лукашенко не хочет быть ничьим вассалом и считает чиновников детьми

Лукашенко не хочет быть ничьим вассалом и считает чиновников детьми

5 часов назад
После переизбрания лидером ПСР Эрдоган встретился с Володиным

После переизбрания лидером ПСР Эрдоган встретился с Володиным

5 часов назад
"Механика Погодина" заблокировали в Херсоне на три года

"Механика Погодина" заблокировали в Херсоне на три года

5 часов назад
Украинским силовикам внушают, что убивать дончан не грех

Украинским силовикам внушают, что убивать дончан не грех

5 часов назад
Эдуарда Успенского похоронили на Троекуровском кладбище

Эдуарда Успенского похоронили на Троекуровском кладбище

5 часов назад
Ум и жестокость: рецепт "дружбы" от Трампа

Ум и жестокость: рецепт "дружбы" от Трампа

6 часов назад
Москва считает британские статьи о подлодках частью антироссийской кампании

Москва считает британские статьи о подлодках частью антироссийской кампании

6 часов назад
В сборную Бразилии впервые за 100 лет вызван игрок из другой страны

В сборную Бразилии впервые за 100 лет вызван игрок из другой страны

6 часов назад
Евгений Леонов-Гладышев остается в реанимации в тяжелом состоянии

Евгений Леонов-Гладышев остается в реанимации в тяжелом состоянии

7 часов назад
Евгения Медведева ответила фанату на обвинения в предательстве

Евгения Медведева ответила фанату на обвинения в предательстве

7 часов назад
В Иркутской области был сожжен автомобиль Infiniti главы города. Видео

В Иркутской области был сожжен автомобиль Infiniti главы города. Видео

7 часов назад
Женщины решили просушить одежду над Вечным огнем в Пятигорске. Видео

Женщины решили просушить одежду над Вечным огнем в Пятигорске. Видео

7 часов назад
Гимнастка Елена Шушунова похоронена в Санкт-Петербурге

Гимнастка Елена Шушунова похоронена в Санкт-Петербурге

8 часов назад
Порошенко запретил взыскивать долги с оборонки в пользу России

Порошенко запретил взыскивать долги с оборонки в пользу России

8 часов назад
В Донбассе испытали новый снаряд для "Чебурашки"

В Донбассе испытали новый снаряд для "Чебурашки"

8 часов назад
Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату

Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату

9 часов назад
У берегов Африки пропал танкер с российскими и грузинскими моряками

У берегов Африки пропал танкер с российскими и грузинскими моряками

9 часов назад
На Украине ответили на обвинения в ударе в спину США

На Украине ответили на обвинения в ударе в спину США

9 часов назад
Следком: Сулейманов украл 210 миллионов при помощи мертвых душ

Следком: Сулейманов украл 210 миллионов при помощи мертвых душ

9 часов назад
Судьба стадиона: как будут развивать арены после чемпионата мира

Судьба стадиона: как будут развивать арены после чемпионата мира

12 часов назад
Как выбрать духи, чтобы потом они не пылились на полке

Как выбрать духи, чтобы потом они не пылились на полке

9 часов назад
Новый тест предскажет риск развития пяти опасных болезней

Новый тест предскажет риск развития пяти опасных болезней

9 часов назад
Все мультфильмы Эдуарда Успенского: от культовых до редчайших

Все мультфильмы Эдуарда Успенского: от культовых до редчайших

11 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 18 августа 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 18 августа 2018 года

19 часов назад
119
Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

Два фильма о Москве: город, каким вы его не знали

17.08.2018 14:13
Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

Степной ориентир: история корабля в забайкальской степи

17.08.2018 13:45
Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

17.08.2018 10:44