Встреча, за которой следит весь мир: Путин прилетел к Меркель
В Германии прошли переговоры Владимира Путина с канцлером Ангелой Меркель. Лидеры уже сделали заявления для прессы.
К встрече Путина и Меркель здесь готовились с немецкой педантичностью. Постригли газоны, почистили озеро. По-своему готовились и местные жители. Вернер — вывесил на дороге, что ведет к деревушке Мезеберг, российский флаг. Транспарант помогала писать жена Светлана. В ее кафе в основном немецкие блюда — местные жители консервативны. Но солянку по фирменному и почти русскому рецепту "От Светланы" заказывают всегда.
В кухне политической в Мезеберге тоже научились разбираться. Меркель не раз заезжала сюда пообедать, даже приводила иностранных гостей. Вот и сейчас надеются: вдруг и Путин заглянет. Хотя в его программе уже значится рабочий ужин с фрау Меркель.
Дворец XVIII века в стиле барокко в 70 километрах от Берлина — замок Мезеберг, когда-то его владельцем был младший брат прусского короля Фридриха Великого. Теперь здесь резиденция германского правительства, которую предпочитают называть гостевым домом, ведь слово "замок", по мнению немцев, ассоциируется с имперскими амбициями, а Германия хоть по привычке и играет первую скрипку в Европе, но давно вынуждена балансировать.
Ровно три месяца назад Путин принимал Меркель в Сочи, но тогда западная пресса больше обсуждала букет цветов, подаренный канцлеру. Хотя в повестке был и букет проблем — как двусторонних, так и международных отношений.
И вот ответный визит. Встреча, за которой внимательно следят и пресса, и бизнес, и мировые дипломатические круги. Первая — на фоне кризиса в отношениях между США и Евросоюзом. Здесь запомнили, как на саммите НАТО в Брюсселе Трамп публично отчитал Германию за "Северный поток-2", который, как он выразился, "держит Германию в заложниках у России", потребовав от проекта отказаться. Такого диктата даже простые немцы не оценили.
Пошлины на алюминий и сталь, развязанные торговые войны — агрессивная внешняя политика американцев вынуждает немцев идти на компромисс. Влиятельный Spiegel пишет: канцлер Меркель отдает себе отчет, что "без Путина нельзя сегодня решить ни одной внешнеполитической темы". А это, в том числе, и Украина. Киев, как и Вашингтон, за встречей следит с раздражением. Не случайно накануне Порошенко звонил Меркель, говорили и про газ — с появлением "Северного потока-2" Украина боится остаться без транзита, а соответственно, и без денег за него.
Говорили и про Донбасс. Германия, правда, выступает за четкое соблюдение Минских соглашений. которые Киев пока не выполняет, зато очень хочет в НАТО.
То, что точно предстоит обсудить, — Сирия. Поток беженцев уже стал испытанием и для Старого света вообще, и для канцлера лично. Миграционная политика Меркель — причина конфликта внутри правящей коалиции. Но сирийский вопрос — куда шире: это и гуманитарная помощь, и восстановление. Та же Франция уже подключилась, теперь, похоже, настал черед Меркель. Она готова поехать в Стамбул, чтобы участвовать в переговорах вместе с Эрдоганом, Макроном и Путиным. Но прежде обсудит с ним детали с глазу на глаз.
Любопытно, но именно сегодняшний день у немцев считается особенным с точки зрения предсказаний. Согласно поверьям, как пишут немецкие же календари, именно 18 августа в Германии должно произойти что-то такое, что определит будущее. Политики, конечно, люди не суеверные, да и службы протокола, согласовывая дату, руководствовались исключительно графиком лидеров. Но важного и определяющего 18 августа действительно произошло много.
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