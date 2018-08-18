Зе Луиш принес победу "Спартаку" в игре с "Краснодаром"

В центральной встрече четвертого тура чемпионата России по футболу сошлись "Краснодар" и московский "Спартак". Команда Массимо Карреры в гостях сумела обыграть соперника со счетом 1:0. Победный гол в концовке матча забил форвард красно-белых Зе Луиш.

В первом тайме небольшим преимуществом владели хозяева поля, однако спартаковцы отвечали острыми контратаками. Правда, опасных моментов до перерыва команды практически не создали.

Во втором тайме соперники действовали острее. На 88-й минуте матча Зе Луиш головой направил мяч точно в угол ворот. После этого за неспортивное поведение с поля был удален Ари, боднувший защитника красно-белых Жиго. "Спартак" возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 10 очков после четырех игр. "Краснодар" расположился следом за красно-белыми с 6 баллами.